Jornal do Sudeste

DESTAQUES

Mais uma partida de Futebol de Saia em Pires do Rio

31/12/2016

Amanhã, dia primeiro de 2017, a partir das 8 horas acontece mais uma vez o Futebol de Saia na quadra do bairro Jardim Guanabara em Pires do Rio, É... Leia mais

Família que viajava para réveillon sofre acidente e 3 pessoas morrem

31/12/2016

rês pessoas morreram e três estão hospitalizadas na região. Segundo informações da polícia seis pessoas da mesma família sofreram um grave... Leia mais

Lotes no Nadim Saúde a preço baixo

29/12/2016

Vendo três lotes juntos no bairro Nadim Saúde, preço baixo. Um bom negócio para investimentos, os terrenos ficam na rua da Prefeitura Municipal,... Leia mais

Decisão acolhe pedido do MP e cassa vereadora reeleita em Luziânia por abuso de poder

29/12/2016

A juíza eleitoral Flávia Morais Nagato de Araújo Almeida, da 139ª Zona Eleitoral, em decisão proferida em 15 de dezembro, julgou... Leia mais

Promotora requer condenação do prefeito de Goiânia por suspender direitos legais dos servidores municipais

29/12/2016

Sede administrativa da Prefeitura de Goiânia A promotora Villis Marra, da 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia, com atuação na... Leia mais

Ganhador do prêmio da Mil Motoautopeças 2016

26/12/2016

GANHADOR DO PNEU LEVORIM MATRIX 90/90/18 Parabéns!!! MIL MOTOS A OFICINA DA SUA MOTO! Leia mais

Feliz Natal aos nosso leitores e anunciantes

25/12/2016

Falecimento da professora Waney

24/12/2016

É com pesar que comunicamos o falecimento da nossa professora Waney Oliveira,hoje dia 23 de dezembro de 2016. Uma mulher de fibra que lutou até o... Leia mais

27ª Zona Eleitoral de Pires do Rio diploma a prefeita Cleide do Gulla’s, o vice Cabo de Araújo e os vereadores eleitos

23/12/2016

Na sexta-feira, dia16 de dezembro de 2016, a prefeita eleita em Pires do Rio, Cleide Aparecida Veloso – Cleide do Gulla’s (PP),... Leia mais

Saque de conta inativa do FGTS só pode ser feito a partir de fevereiro

22/12/2016

Saques de contas inativas do FGTS injetarão R$ 30 bilhões na economia. Trabalhador terá acesso ao dinheiro a partir de... Leia mais

Os incentivos fiscais à saúde - Comemoração ou Luto

20/12/2016

No dia 13 de dezembro completou 10 anos da homologação pela Assembleia da ONU da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com... Leia mais

Missa de 7º Dia

20/12/2016

A família de LUCIANO GONÇALVES convida para a Missa de 7º Dia que será celebrada em intenção de sua alma , no dia 23 de dezembro em Pires do... Leia mais

Lideranças do PSL com Lucas Calil e prefeita eleita de Pires do Rio Cleide do Gullas

15/12/2016

Uma confraternização do partido PSL foi realizada ontem, dia 14 de dezembro de 2016, com a presença da prefeita eleita Cleide do Gullas e... Leia mais

Matar ou Morrer? O Estado induz ao erro

15/12/2016

Por trás dos noticiários da crise política e econômica brasileira se esconde uma guerra, que pouco é divulgada, se levarmos em conta a... Leia mais

Validação para diplomas emitidos no exterior passa a ter novas regras

15/12/2016

Crise ameaça sobrevivência das micro e pequenas empresas

15/12/2016

Expectativa é que 600 mil empresas abertas em 2014 fechem as portas até dezembro. A crise... Leia mais

PEC que restringe gastos públicos é aprovada e vai a promulgação

13/12/2016

Por 53 a favor e 16 contrários, a Proposta de Emenda à Constituição 55/2016, que limita o aumento dos gastos públicos à variação da... Leia mais

Morrinhos terá atendimento médico na sede do Ipasgo

12/12/2016

A partir do próximo mês, usuários do Ipasgo de Morrinhos e região contarão com mais uma opção de atendimento médico. Profissionais de... Leia mais

Trecho da GO-441 está interditado

12/12/2016

O trecho não pavimentado de 37 quilômetros da GO-441, entre Goianira e Santa Bárbara de Goiás, está interditado devido a problemas em um... Leia mais

Mais um estudo do MP avalia evolução de portais da transparência de municípios goianos

12/12/2016

Arte da campanha do MP-GO em redes sociais pelo Dia de Combate à Corrupção O Centro... Leia mais