Jornal do Sudeste

DESTAQUES

Governador Marconi e Íris Rezende trabalhando hoje

20/01/2017

Governador Marconi tem realizado reuniões... Leia mais

Semana Pedagógica reúne autoridades e educadores em Pires do Rio

20/01/2017

Inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Olericultura

19/01/2017

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Morrinhos (IF Goiano - Campus Morrinhos) realiza Processo Seletivo... Leia mais

Campanha de financiamento coletivo quer levar conceito de agricultura inteligente para ajudar agricultores de baixa renda

19/01/2017

Ideias que permitem um melhor aproveitamento de água são extremamente bem-vindas. E se essa iniciativa puder contar com a ajuda de várias... Leia mais

Filho de Teori confirma que ministro estava em avião que caiu em Paraty

19/01/2017

Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou pelo Facebook que o pai estava no... Leia mais

Municípios brasileiros receberão segundo repasse do FPM no dia 20 de janeiro

18/01/2017

Será creditado na conta das prefeituras, no dia 20 de janeiro, o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês. O... Leia mais

A menos de duas semanas do prazo final, apenas dez Municípios homologaram dados no Siops

17/01/2017

Consulta realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) nesta terça-feira, 17 de janeiro, constatou que apenas dez Municípios... Leia mais

Como conseguir pensão alimentícia na justiça

17/01/2017

Não há valor fixo para pensão. “Vamos averiguar a capacidade econômica de quem paga e a necessidade de quem recebe”, explica.A obrigação... Leia mais

Pós-Graduação Lato Sensu em Docência e Gestão da Educação Superior

16/01/2017

Está aberto o edital para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência e Gestão da Educação Superior: Presentificando a... Leia mais

Alunos têm acesso a sistema informatizado do Fies a partir de hoje

16/01/2017

O Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil (SisFies) será aberto para os alunos a partir de hoje (16). Os estudantes... Leia mais

Oito homens mais ricos detêm mesmo patrimônio que a metade mais pobre do mundo

16/01/2017

Confederação esclarece aplicação do reajuste do piso dos professores

13/01/2017

Com a publicação da Portaria 31 do dia 12 de janeiro de 2017, que institui o reajuste do novo Piso Nacional do Magistério, a Confederação... Leia mais

Concurso para servidores temporários na educação em Ipameri

13/01/2017

Segundo os responsáveis pelo concurso a seleção será realizada provavelmente em 22 de janeiro de 2017. ... Leia mais

Prefeitos devem participar de encontro sobre correta aplicação de recursos nos Municípios

13/01/2017

O Encontro Município Transparente é uma inciativa do poder público federal que pretende orientar os gestores locais sobre a correta aplicação... Leia mais

Concurso da Câmara de Valparaíso de Goiás é suspenso

13/01/2017

Valparaíso de Goiás Ao acatar os pedidos da promotora de Justiça Oriane Graciani... Leia mais

Promotor recomenda que novo prefeito de Ceres observe regularidade do quadro de servidores

13/01/2017

Vista aérea da prefeitura O promotor de Justiça Marcos Alberto Rios recomendou ao... Leia mais

Prefeita Cleide e vice em busca de obras para Pires do Rio

13/01/2017

Na manhã desta terça-feira, 10 de Janeiro, a Prefeita de Pires do Rio, Cleide Veloso, acompanhada pelo vice prefeito, Cabo de Araújo e diretor do... Leia mais

Pós-Graduação Lato Sensu no Câmpus Pires do Rio

11/01/2017

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) informa que estarão abertas, de 16 a 31 de janeiro, as inscrições para dois cursos de Pós-Graduação... Leia mais

Abertas inscrições para Lapidação e Joalheria

11/01/2017

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está com inscrições abertas, até 24 de fevereiro, para os cursos de Lapidação, Joalheria e... Leia mais

PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM 2017 DEVERÁ SER DE R$ 2.298,80

11/01/2017

Em 26 de dezembro de 2016 foi publicada a Portaria Interministerial MEC-MF nº 8, que reajustou o Valor Anual por Aluno (VAA) do Fundeb em 4,9369%.... Leia mais